Aparecieron nuevas imágenes de la cámara del árbitro en la final del Mundial entre Argentina y España (0-1), que revelan detalles sobre el intento del árbitro esloveno, Slavko Vinčić, de calmar al jugador argentino Leandro Paredes, antes de que este perdiera los nervios tras el pitido final.

El periódico "Daily Mail" británico señaló que el árbitro se dirigió al capitán de Argentina, Lionel Messi, durante el partido, pidiéndole: "Messi, controla a Paredes. No quiero que... Tiene una tarjeta amarilla. Contrólalo, por favor. Siempre, siempre".

Paredes había entrado al terreno de juego en la segunda parte y recibió una tarjeta amarilla apenas 6 minutos después de su ingreso, antes de completar el partido y estallar de rabia tras el final.

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El partido se convirtió en un caos tras el pitido final, cuando Paredes arremetió contra los jugadores de España. El centrocampista tuvo suerte de no ser expulsado al término del tiempo reglamentario, tras cometer una falta que podría haber merecido una segunda tarjeta.

La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra Paredes por las escenas indecorosas, ya que el jugador se enfrenta a 3 cargos de agresión y un cargo de conducta antideportiva.

La cámara del árbitro también mostró el momento en que recibió su medalla del presidente estadounidense, Donald Trump, quien le comunicó que había "hecho un trabajo magnífico".

Nueva polémica

Paredes regresó después a jugar con su equipo, Boca Juniors, y disputó un partido que terminó con empate 2-2 ante Newell's Old Boys, hace dos semanas en la liga argentina "Torneo Clausura".

Durante el partido, el jugador de 32 años volvió a poner en práctica algunas de sus "artes oscuras", cuando inició una trifulca en el minuto 68, al parecer haber pateado el balón intencionadamente hacia un jugador del equipo local, después de que este último sufriera una entrada.

El jugador lesionado intentaba levantarse dándole la espalda a Paredes cuando este pateó el balón en su dirección, lo que provocó la intervención de los enfurecidos jugadores del Newell's Old Boys, antes de que el árbitro mostrara la tarjeta amarilla al jugador del Boca Juniors.