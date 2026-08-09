Tras el rechazo de Vinicius Junior: el Arsenal FC, supuestamente muy interesado en un jugador de 85 millones de euros

Según informa el tabloide inglés The Sun, los Gunners han puesto sus ojos en Pio Esposito, del Inter de Milán.

En el amistoso de los italianos contra su rival ciudadano, el AC Milan, hace pocos días en Perth, Australia, varios ojeadores del Arsenal habrían estado presentes para hacerse una idea más detallada del delantero centro de 21 años.

Según esta información, el club londinense quiere aportar más profundidad y variedad al eje del ataque, donde actualmente solo cuenta con dos jugadores disponibles: el internacional Kai Havertz y Viktor Gyökeres. Esposito aportaría además un perfil nuevo con su 1,91 de estatura.

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El Inter de Milán exigiría una cifra de traspaso descomunal por Pio Esposito

Eso sí, las exigencias del club milanés en cuanto al traspaso serían muy elevadas. Los nerazzurri no querrían desprenderse del prometedor delantero salvo a disgusto, por lo que cualquier club interesado tendría que poner sobre la mesa unos 85 millones de euros antes de que estuvieran dispuestos a negociar.

El Inter insistiría en esa cifra porque el Arsenal habría estado dispuesto a poner sobre la mesa hasta 150 millones de euros por Vinicius Junior. Como es sabido, el brasileño dio calabazas a los Gunners y firmó en su lugar un nuevo contrato con el Real Madrid.

Además del conjunto londinense, también el Manchester United estaría interesado en Esposito, aunque el informe de The Sun subraya que el Arsenal estaría claramente en la pole position para hacerse con el fichaje del jugador de 21 años.

Espositio aportó diez goles y seis asistencias en 48 partidos oficiales con los nerazzurri la pasada temporada. Su contrato en la ciudad catedralicia se extiende hasta 2030.