Una nueva dimisión sacudió los pilares del club Al-Ahli saudí durante las últimas horas, tras las de tanto el presidente Khaled Al-Ghamdi como el técnico alemán Matthias Jaissle.

Khaled Al-Ghamdi había dimitido de su cargo como presidente del Al-Ahli, después de 3 años al frente de la dirección administrativa, antes de que le siguiera Jaissle, quien lo había acompañado durante ese periodo al frente de la dirección técnica.

El diario saudí "Al-Jazirah" reveló una nueva dimisión en el Al-Ahli, pero esta vez por parte de Hazem Al-Hazmi, miembro del comité ejecutivo del club.

El periódico saudí no reveló el motivo de dicha dimisión, aunque ya resulta evidente la existencia de un estado de inestabilidad dentro del club de Yeda durante el último periodo.

Cabe recordar que Al-Ghamdi y Jaissle llevaron al Al-Ahli a algunos logros históricos a lo largo de los últimos tres años, entre los más destacados la conquista del título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en dos temporadas consecutivas, así como la Supercopa de Arabia Saudí tras una ausencia de 9 años.