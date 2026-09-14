Arsenal tiene la intención de contactar con el organismo responsable del arbitraje en el fútbol inglés para obtener una explicación sobre la decisión de conceder un penalti a favor del Sunderland durante el partido entre ambos equipos, el pasado sábado, en la Premier League.

Arsenal logró la victoria sobre el Sunderland por 2-0, pero el técnico Mikel Arteta mostró su enfado por la decisión de conceder un penalti contra Ezri Konsa durante la segunda mitad, alegando que había cometido una falta contra Dan Ballard.

El árbitro John Brooks señaló un penalti a favor del Sunderland, antes de que David Raya brillara y detuviera el disparo de Enzo Le Fée desde el punto de penalti.

La concesión del penalti se debió a una falta de Konsa sobre Ballard, pero Arteta consideró que la decisión debería haber sido en sentido contrario, al estimar que fue Ballard quien cometió la falta.

Una fuente confirmó a la cadena "ESPN" que Arsenal pedirá al organismo responsable del arbitraje una explicación sobre la decisión, así como una aclaración de los motivos por los que Brooks señaló el penalti y también por qué el videoarbitraje (VAR) respaldó la decisión tras revisarla.

El centro de partidos de la Premier League emitió una aclaración en la que señaló que "la falta de agarre" cometida por Konsa "fue revisada y confirmada por el videoarbitraje (VAR)".

Mikel Arteta declaró, en unas palabras a la cadena británica "BBC" tras el partido: "Siento una gran preocupación y tristeza, porque esto no puede ser un penalti bajo ninguna circunstancia".

Y añadió: "Es un movimiento de un rival que se parece a una proyección en el judo. Ezri no hizo nada. Tenemos que asumir la responsabilidad de proteger el juego. Hoy el juego no estuvo protegido, y eso podría habernos costado el partido y el impulso que tenemos. El asunto es muy grave. Esto nunca debería haber ocurrido. No es justo".

Y prosiguió: "No se trata solo de nosotros, esto no puede ocurrir a este nivel".

Y continuó: "Esto es inaceptable a este nivel. Vi la jugada 20 veces, y no encuentro la manera de entender cómo pensaron en señalar un penalti en una situación así, o la manera en que el videoarbitraje (VAR) debería haber intervenido".

Y concluyó: "Por eso, no sé qué pensar. Siento tristeza porque nos vemos obligados a discutir este asunto tras un partido tan bonito, y porque este incidente tenga una gravedad de esta magnitud a este nivel. Porque eso cambia el rumbo de la temporada, y puede costarte el título. A este nivel, y tras todo el trabajo que hacemos, esto no puede ocurrir".



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"