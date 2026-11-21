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El colegiado Cordero Vega dirigió el sábado por la noche el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, que terminó con victoria blanca por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en la 13.ª jornada de LaLiga.

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La web «Archivo VAR», especializada en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó una valoración positiva al colegiado Cordero Vega: un 7 sobre 10.

Archivo VAR explicó que Cordero Vega ofreció un arbitraje convincente, ya que fue mejorando progresivamente a medida que avanzaba el encuentro, después de cometer algunos errores leves en los primeros minutos por mostrarse permisivo en ciertas acciones.

Es cierto que esos errores fueron menores, pero el fallo más importante se produjo, curiosamente, en el penalti que señaló correctamente a favor de Kylian Mbappé por un agarrón de Javi Rodríguez.

Archivo VAR subrayó que esa acción exigía de forma muy clara la tarjeta amarilla. De hecho, era tan evidente que no mostrarla resulta injustificable, sobre todo porque Mbappé estaba en disposición de rematar con claridad.

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En cuanto a la roja directa, Javi Rodríguez se libró de ella por la presencia de un defensor cerca de la acción. Pero la amarilla era una decisión obvia según el reglamento y el árbitro no debió pasarla por alto, aunque no se trate de un error grave ni que influyera en el resultado del partido.

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Las jugadas polémicas

El partido dejó una acción arbitral polémica y otra que generó menos debate. La más importante fue la ya mencionada, cuando Javi Rodríguez perdió la marca de Mbappé y agarró de la muñeca al delantero francés mientras se preparaba para rematar.

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Aunque el atacante francés es uno de los jugadores sobre los que siempre planean las sospechas de dejarse caer en el área, en esta acción concreta, pese a que el agarrón no fue especialmente fuerte, puede decirse que bastó para desequilibrarlo y, por tanto, impedirle rematar.

La segunda jugada polémica llegó en la segunda parte, cuando Bernardo Silva reclamó un penalti en una acción que no lo merecía en absoluto.

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El jugador portugués buscaba con insistencia la caída y, de hecho, se tiró al suelo en cuanto notó el contacto de su rival. En esta ocasión, Cordero Vega estuvo atento y resolvió correctamente la jugada.