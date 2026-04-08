Tras el partido contra el Al-Maghrib, el Barcelona recibe una tentadora oferta de Corea del Sur

Según la prensa española, el FC Barcelona recibió el miércoles una jugosa oferta de Corea del Sur que le aportaría una suma importante de dinero.

Su creciente fama mundial se refleja en las numerosas ofertas de amistosos millonarios.

Según Mundo Deportivo, la última propuesta le ofrece entre 9 y 10 millones de euros por un amistoso en ese país.

No obstante, el viaje supone un largo desplazamiento para un solo partido, más aún este verano, en el que no habrá gira asiática y la pretemporada se desarrollará en St George’s Park, cerca de Birmingham.

Además, el club analiza otras propuestas: una oficial de Perú, de 7 a 8 millones de euros y otra menos avanzada de Marruecos, por unos 5 millones.

A ello se suma una propuesta para jugar el 1 de agosto contra el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona.

La idea seduce porque, al enfrentarse a un rival de nivel, el equipo de Hans Flick podría medir sus capacidades justo antes del inicio de La Liga.

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