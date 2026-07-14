Tras el Mundial, el Barcelona fija el precio de Álvarez

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, sigue siendo el objetivo del Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski y reforzar el ataque la próxima temporada.

El Barça quiere aprovechar su deseo de abandonar el Atlético, expresado durante el Mundial 2026.

El Atlético se mantiene firme y no quiere vender, pues el jugador tiene una cláusula de 500 millones, aunque el Arsenal también puja.

Según Mundo Deportivo, el Barça planea ofrecer unos 100 millones tras el Mundial y no piensa subir esa cifra.

Considera que es un precio justo para un jugador de su nivel.

Además, incluiría bonificaciones por títulos y rendimiento.

Además, el Barça podría incluir a uno de sus jugadores si el Atlético mostrara interés.

El periódico concluía: «Si el Atlético estuviera interesado en Marc Casado, Ferran Torres o incluso Ronald Araújo, podría contactar con ellos, siempre que los jugadores acepten el traspaso».