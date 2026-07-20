Tras el Mundial 2026, la estrella marroquí afronta un nuevo reto en la Premier League

El Ipswich Town sigue activo en el mercado de fichajes: ha acordado con el Fulham el fichaje del defensa marroquí Issa Diop para reforzar su defensa antes de la Premier League.

Según Sky Sports, el club pagará unos 8,5 millones de libras al Fulham.

El defensa, de 29 años, se incorporará en los próximos días tras completar los trámites y firmar un contrato de cuatro años, previa revisión médica.

Diop llegó al Fulham en 2022 y jugó 96 partidos en cuatro temporadas, 13 de ellos en la Premier League la pasada campaña.

Diop, que previamente jugó en las categorías inferiores de Francia antes de elegir Marruecos, disputó la última Copa del Mundo.

Al marroquí solo le quedaba un año de contrato, lo que facilitó su traspaso al Ipswich, que busca experiencia para afrontar su regreso a la Premier League.