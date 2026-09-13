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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Tras el milagro de Al Hilal: un gesto ofensivo expulsa al entrenador del Neom en la Liga Saudí

Neom SC vs Al Fath
Neom SC
Al Fath
1ª División
Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudita
Catar

El entrenador francés actuó de forma inesperada

El francés Christophe Galtier, director técnico del Neom, fue expulsado en la Roshn Saudi League, una semana después del milagro que logró ante el Al Hilal.

El Neom se enfrentó este domingo al Al Fateh, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Khalid en Tabuk, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

Al final del tiempo añadido de la primera parte, el árbitro del encuentro decidió expulsar a Galtier, después de que este dirigiera un gesto ofensivo hacia el cuerpo técnico del Al Fateh, dirigido por el entrenador Khalid Al Atwi.

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Se espera que Galtier reciba una sanción de suspensión por parte de la Federación Saudí de Fútbol, lo que significaría su ausencia, al menos, en el próximo partido ante el Al Hazm, el próximo mes de octubre.

El entrenador francés había acaparado la atención hace aproximadamente una semana, cuando dirigió al Neom hasta la victoria sobre el Al Hilal por 2-0, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la quinta jornada de la Roshn League.

Galtier le infligió al Al Hilal su primera derrota tras 47 partidos sin perder en la Roshn Saudi League, además de una racha que se prolongó durante 39 partidos bajo la dirección del entrenador italiano Simone Inzaghi.

Cabe recordar que el entrenador francés dirige al Neom desde la temporada pasada, y lo llevó a conseguir el octavo puesto en la tabla de clasificación, mientras que ocupa el quinto puesto en la temporada actual, con 15 puntos, producto de 5 victorias y dos derrotas.

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