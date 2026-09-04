Tras el mar de rumores, Asensio desmiente haber sufrido una lesión grave

Se ha desatado una gran polémica en torno a Marco Asensio en Turquía, ya que el jugador español se ha visto envuelto en una controversia relacionada con su estado de salud, lo que le obligó a él mismo, junto a su club, el Fenerbahce, a intervenir y adoptar una postura clara.

El diario As señaló que la ausencia de Asensio en los dos últimos partidos del Fenerbahce provocó un gran revuelo en Turquía.

Esta información apuntaba a que Asensio sufre un problema grave en los ligamentos de la rodilla desde el comienzo de la temporada, que corre el riesgo de lesionarse el ligamento cruzado, que desea someterse a una operación quirúrgica y que ya ha presentado esta solicitud al Fenerbahce.

Esta situación provocó algo parecido a un terremoto dentro de Turquía, pero el Fenerbahce respondió en más de un comunicado por separado, negando la veracidad de estas noticias.

Y para calmar los ánimos y aclarar él mismo su estado de salud, Asensio decidió hablar personalmente en un vídeo publicado por el club turco a través de sus cuentas en las redes sociales.

Asensio dijo: "Estoy aquí para desmentir que necesite someterme a una operación quirúrgica. Normalmente no entro en este tipo de noticias falsas, pero cuando se trata de mi salud y de la ilusión de la afición del Fenerbahce, tengo que intervenir".

Y recalcó: "Desmiento por completo lo que se ha difundido. Las cosas van avanzando poco a poco sobre el terreno de juego, y pronto estaré con el equipo".

Añadió: "Llevo aquí un tiempo, y entiendo que quieran tranquilizarnos y estabilizar la situación, sobre todo estando a dos días de un partido muy importante, que es el derbi ante el Besiktas. Por eso quiero dejar claro que todo va bien, y pronto estaré con el equipo".

Destacó: "Hemos empezado la temporada muy bien. Estamos en la Liga de Campeones, vivimos un momento positivo, y esperamos que el estadio, como siempre, esté al lado del equipo. Lucharemos por todo".

El Fenerbahce disputa esta temporada de nuevo la Liga de Campeones, y el club realizó grandes inversiones con el objetivo de competir con fuerza por el título de la liga turca, mediante los fichajes de Greenwood, Moriki, Aké y otros.

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