Tras el logro de Ronaldo... ¿En qué puesto se encuentra Messi en la lista de los máximos goleadores del Mundial?

Cristiano Ronaldo marcó dos goles ante Uzbekistán en el Mundial 2026 y se situó segundo en la lista de los jugadores más veteranos en anotar en la historia del torneo. ¿Y Lionel Messi, capitán de Argentina, en qué puesto está?

Con 41 años y 138 días, superó a varias leyendas.

Solo lo supera la leyenda camerunesa Roger Milla, quien anotó ante Rusia en el Mundial de 1994 con 42 años y 39 días, récord que aún perdura.

Con esta marca, el luso se une a una selecta lista que incluye a Pepe, Lionel Messi, Gunnar Gren y Cuauhtémoc Blanco.

Messi, con 38 años y 363 días, marcó un doblete ante Austria y se ubica cuarto; sin embargo, no podrá superar a Pepe en esta edición.

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Solo un africano lo supera. Ronaldo sigue haciendo historia con una cifra legendaria.

Según la cuenta especializada «Mister Sheep», la lista de los goleadores más veteranos en la historia del Mundial es la siguiente:

Roger Milla (Camerún) – 42 años y 39 días (contra Rusia en 1994).

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 años y 138 días (contra Uzbekistán en 2026).

Pepe (Portugal): 39 años y 283 días (contra Suiza en 2022).

Lionel Messi (Argentina) – 38 años y 363 días (contra Austria en 2026).

Gunnar Gren (Suecia): 37 años y 236 días (contra Alemania en 1958).

Cuauhtémoc Blanco (México): 37 años y 151 días (contra Francia en 2010).

Felipe Baloy (Panamá) – 37 años y 120 días (vs. Inglaterra, 2018).

Marco Arnautović (Austria) – 37 años y 58 días (contra Jordania en 2026).

Obdulio Varela (Uruguay) – 36 años y 279 días (contra Inglaterra en 1954).

Martín Palermo (Argentina) – 36 años y 227 días (contra Grecia en 2010).