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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras el izado de la bandera de Palestina, la FIFA se pronuncia sobre la «sanción» a Hossam Hassan

Australia vs Egipto
Australia
Egipto
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Argentina vs Egipto
Argentina
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EE. UU.
Argentina

La Federación Internacional zanja la polémica

La FIFA ha aclarado su postura sobre el gesto de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, quien izó la bandera palestina tras vencer a Australia y clasificar a los «Faraones» para los octavos de final del Mundial 2026. El momento generó gran repercusión en redes sociales.

Al final del partido, Hassan apareció en el campo con la bandera palestina mientras la afición coreaba consignas de apoyo. Tras el encuentro, dedicó la victoria a los pueblos egipcio y palestino y afirmó: «Mi corazón y mi alma están con ellos».

La FIFA informó a Associated Press que no se prevén sanciones contra el técnico egipcio.

La FIFA recordó que su reglamento permite mostrar las banderas de todas las federaciones miembro, siempre que se respeten las normas de los estadios y su código de conducta.

En su comunicado, la FIFA recuerda que se permiten las banderas de las 211 federaciones afiliadas y que los aficionados pueden exhibirlas si respetan las normas de los estadios y su código de conducta.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Egipto crest
Egipto
EGY

Como la Federación Palestina de Fútbol es miembro de la FIFA, su bandera puede ondear en sus competiciones.

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