Tras el interés de los grandes clubes europeos, el Lille fija dos precios para el traspaso de Bouadi

Ayub Bouadi, estrella del Lille y de Marruecos, será uno de los jóvenes más codiciados en el próximo mercado estival. Tras brillar en el Mundial 2026, varios grandes de Europa ya se mueven para ficharlo.

Según The Sun, el Lille pide al menos 80 millones de euros por cederlo este verano, con la condición de que regrese cedido una temporada más. pero subiría a 100 millones si el comprador rechaza la cesión.

Bouadi tiene contrato con el club francés hasta 2029, lo que fortalece su posición en las negociaciones.

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Manchester City, Manchester United, Arsenal y Bayern Múnich lideran la puja tras sus actuaciones ante Brasil y Escocia, mientras que el PSG queda fuera de la carrera por ahora. aunque si cambiara de planes podría liderar la puja, ya que al jugador le atrae el proyecto.

El Manchester City es el más activo, pese a haber fichado a Elliott Anderson por 116 millones de libras. El United quiere reforzar el centro del campo tras fichar a Ederson; el Arsenal lo incluye en su lista corta de refuerzos, y el Bayern también lo sigue pese a su alto coste.

Hasta ahora ha jugado 96 partidos con el Lille en tres temporadas y, en enero de 2026, superó el récord de Eden Hazard como el futbolista más joven en llegar a 50 encuentros en la Liga francesa con un mismo club.

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