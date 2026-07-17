Tras el informe de «L'Équipe», el Bayern de Múnich celebra una reunión de urgencia sobre el futuro de Oulissi

La junta directiva del Bayern de Múnich se ha reunido hoy para debatir el futuro de Michael Oliisi, extremo del equipo bávaro, en este mercado de fichajes de verano.

Según L'Équipe, el jugador ya expresó en el Mundial 2026 su deseo de fichar por el Real Madrid.

Florian Plettenberg, periodista de «Sky Sport Alemania», señala que el Bayern mantiene la calma tras la exclusiva de *L'Équipe*.

Añadió que la directiva, con el respaldo de Uli Hoeneß, reafirmó que Oulisi no está en venta y que nadie puede presionar al club.

Reconoce, eso sí, que el Real Madrid podría ser una opción en el futuro, pero ahora el club cuenta con él al 100 %. Su contrato vence en 2029 y no tiene cláusula de salida.



Además, planea renovarle y convertirlo en uno de los tres mejor pagados del club.

Y añadió: «El Bayern se apoya en dos factores: la confirmación de Florentino Pérez y el comunicado oficial del Real Madrid, en el que Pérez aseguró al club alemán que no ficharán a Oulisi este verano ni presentarán oferta alguna.

El Bayern confía plenamente en las garantías de Pérez, basándose en la excelente relación entre ambos clubes.

Además, el club recibió mensajes directos de Oulissi y su representante durante el Mundial, confirmando que quieren seguir.

Y concluyó: «Hasta la fecha, ni Oulissi ni su representante han comunicado a la directiva del Bayern de Múnich ningún deseo de abandonar el club durante el actual mercado de fichajes de verano».