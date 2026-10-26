Tras el incidente de la expulsión: acusaciones oficiales ponen a Neymar en un nuevo aprieto

El club brasileño Bahía condenó lo que calificó de "insulto verbal" que, según se denuncia, la estrella del Santos, Neymar, dirigió a su jugador Rodrigo Nestor, durante el partido entre ambos equipos disputado el sábado dentro de las competiciones de la liga brasileña.

Neymar, de 34 años, fue expulsado durante la victoria de su equipo, el Santos, por 1-0 en la liga brasileña, después de taparse la boca con la mano durante un cruce de palabras con Nestor, en virtud de la norma conocida como "regla Vinícius Júnior".

Neymar admitió que se equivocó al taparse la boca con la mano, pero negó haber dirigido comentario alguno a Nestor, acusando al centrocampista de cometer "una de las tretas más sucias del fútbol".

El Bahía señaló, en un comunicado oficial: "El club Bahía reprueba y condena el insulto verbal que sufrió nuestro jugador Nestor durante el partido del sábado ante el Santos. Gracias a su trayectoria repleta de éxitos dentro del campo y a su compromiso constante con las causas sociales fuera de él, el Bahía ha consolidado una identidad que representa un motivo de orgullo para sus aficionados, y se ha convertido en un modelo a seguir en el fútbol".

Y agregó: "El respeto hacia los demás y el sentido de la responsabilidad forman parte de estos valores, y seguirán firmes en nuestros principios. Y nuestros aficionados, conocidos por su pasión y su historia, merecen respeto".

Nestor aseguró a los periodistas tras el partido que lo que le dijo Neymar fue "una actitud que denota una enorme falta de respeto, tanto hacia mí personalmente como hacia la camiseta del Bahía".

El Bahía precisó que Neymar, máximo goleador histórico de la selección de Brasil, debería ofrecer un mejor ejemplo a los demás.

El comunicado prosiguió: "Entre los millones de aficionados pertenecientes al Bahía, conocido con el apodo de Tricolor, hay también muchos niños que admiran a un gran número de jugadores y héroes y los toman como modelo a seguir. Por eso, esperamos que las figuras públicas tomen conciencia de la responsabilidad que acarrean sus palabras y del ejemplo que ofrecen a los demás".

Por su parte, Duda Vargão, entrenador de porteros del Bahía, dijo que perdió todo su respeto hacia Neymar desde el incidente, y describió a la estrella del Santos como "mimado, soberbio y arrogante".

Vargão publicó a través de su cuenta de Instagram, el domingo, lo siguiente: "El día de ayer fue un día en el que perdí todo mi respeto hacia un gran jugador, y nada más que eso. Nadie me contó lo que pasó, ni vi ningún vídeo informativo sobre el incidente, ¡sino que lo vi yo mismo! Vi con mis propios ojos hasta qué punto Neymar es mimado, vanidoso y arrogante, y cómo cree que está por encima del bien y del mal, mientras todos a su alrededor lo defienden. Mostró una falta de respeto hacia Rogério Ceni, entrenador del Bahía, hacia Rodrigo Nestor y hacia nuestra institución".