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Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid, se ha sumado a la oleada de críticas por la decisión de anular el penalti señalado a favor del conjunto blanco ante el Deportivo Alavés, en el partido de LaLiga que terminó con derrota madridista por 1-2 este sábado.

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Los últimos minutos del encuentro dejaron una acción polémica: el árbitro César Soto Grado señaló penalti a favor del Real Madrid tras la caída de Jude Bellingham dentro del área después de un contacto con el defensa del Alavés Nicolás Valentini, cuando el conjunto merengue buscaba el empate.

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Sin embargo, la sala del VAR llamó al colegiado para revisar la jugada, y este rectificó y anuló el penalti después de que la revisión concluyera que no había existido contacto entre ambos jugadores.

Además, el árbitro mostró la segunda tarjeta amarilla a Bellingham por simular, de modo que el centrocampista inglés fue expulsado en el minuto 88 y se perderá el próximo duelo ante la Real Sociedad.

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Los audios publicados por el Comité Técnico de Árbitros desvelaron los entresijos de la revisión: el árbitro del VAR, Jorge Vázquez, indicó que Bellingham se había caído sin que hubiera contacto, antes de que Soto Grado acudiera a la pantalla y decidiera anular el penalti y amonestar al jugador.

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La burla de Roberto Carlos

La acción indignó a buena parte de la afición del Real Madrid y llevó a Roberto Carlos a mostrar su desacuerdo en su cuenta de Instagram, donde publicó un vídeo del momento de la caída de Bellingham acompañado de un comentario irónico: «Para el árbitro, sí. Para el hombre del VAR, no». Completó el mensaje con ocho emojis de una cara riéndose.

Roberto Carlos es uno de los nombres más destacados de la historia del Real Madrid. Vistió la camiseta blanca entre 1996 y 2007 y disputó con el club 527 partidos oficiales, en los que marcó 68 goles.

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El exjugador brasileño conquistó cuatro Ligas y tres Ligas de Campeones, además de otros títulos.

A nivel internacional, el lateral izquierdo brasileño formó parte de la selección que se proclamó campeona del Mundial de 2002 en Corea del Sur y Japón, y disputó 128 partidos internacionales con su país.

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Tras su retirada, Roberto Carlos ha seguido vinculado al club blanco, donde ocupa el cargo de director de relaciones institucionales. También ejerce de embajador del Real Madrid en Asia y Oceanía y representa a la entidad en diversos actos y actividades por todo el mundo.

Su queja llegó tras una noche complicada para el Real Madrid, que perdió en casa ante el Alavés por 1-2, se quedó con 33 puntos en la tercera posición de la clasificación de LaLiga y vio cortada su racha de diez victorias consecutivas.

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El Real Madrid realizó 24 disparos en el partido, por 8 intentos del Alavés, y lanzó 13 saques de esquina, por uno de su rival.

El conjunto merengue tuvo un 74,3 % de posesión, pero solo marcó un gol de 7 tiros a puerta.

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El equipo blanco desperdició 4 ocasiones claras, mientras que el Alavés no falló ninguna, lo que refleja la diferencia entre dominar el juego y ser eficaz de cara a la portería.