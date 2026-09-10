Tras semanas de la polémica que desató el presidente estadounidense, Donald Trump, durante el Mundial 2026, ha vuelto de nuevo a inmiscuirse en el asunto deportivo, pero esta vez en la liga estadounidense de baloncesto profesional.

Trump reconoció haber intervenido ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación "FIFA" para revisar y anular la sanción de expulsión y suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, en el partido de Bosnia y Herzegovina, para que pudiera participar en el encuentro ante Bélgica.

Por su parte, el diario "Marca" señaló este jueves que Donald Trump habló del traspaso de Luka Doncic de los Dallas Mavericks a Los Angeles Lakers durante un congreso del Partido Republicano en Dallas, Texas.

Donald Trump dijo: "Este es un equipo maravilloso, los Dallas Mavericks, y espero que sean buenos... Tengo que deciros, no entiendo el traspaso de Doncic. ¿Qué sé yo de baloncesto? Digo que no pasará a la historia como el mejor traspaso del deporte. Más bien podría pasar como el peor traspaso del deporte".

El presidente de los Estados Unidos recomendó a los Dallas Mavericks, el equipo de baloncesto en el que jugarán los españoles Santi Aldama y Sergio de Larrea esta temporada, que "se debe reconsiderar el traspaso de Doncic a los Lakers".

Donald Trump también afirmó, en su papel de analista deportivo, que "el peor traspaso en la historia del deporte" fue aquel que envió a Babe Ruth de los Boston Red Sox a los New York Yankees.

El 26 de diciembre de 1919, los Red Sox enviaron al jugador Babe Ruth a los Yankees en una operación de venta directa por valor de 100.000 dólares en efectivo (una cifra récord en aquel momento), acompañada de un préstamo de 300.000 dólares.

Esta operación fue el origen de lo que llegó a conocerse como la maldición del Bambino (los Yankees pasaron de no tener ningún título a ganar cuatro títulos en el Campeonato del Mundo con Ruth. Los Red Sox sufrieron una sequía de títulos que duró 86 años)

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Y Trump continuó: "El traspaso de Babe Ruth seguirá siendo el peor. Pero... ¿es el traspaso de Doncic el peor? Esto no es bueno. ¿Fue bueno? Quizá podamos renegociar ese traspaso. Yo renegocio acuerdos todo el tiempo. Tenemos que renegociar. Tenemos que renegociar ese traspaso. Yo no entiendo ese traspaso".

Y añadió: "Como sabéis, hay acuerdos que se pueden entender. Yo entiendo los acuerdos, pero no entendí ese acuerdo en concreto".

, y sugirió una vez más que los Dallas Mavericks den marcha atrás en el traspaso de Doncic.