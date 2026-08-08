Tras el impacto de Vinicius: un único obstáculo entre el Arsenal y el "sueño" de Arteta

Los esfuerzos del Arsenal por reforzar la posición de extremo recibieron un fuerte impulso después de que una de las estrellas de la Serie A italiana mostrara su disposición a solicitar el traspaso al club londinense, tras la decisión de Vinícius Júnior de zanjar su futuro renovando su contrato con el Real Madrid.

El sitio Goal recogió de la cuenta de Indy Kaila en la plataforma X que Yildiz, «de 21 años», desea con fuerza fichar por el Arsenal este verano, y se prepara para comunicar a los directivos de la Juventus su deseo definitivo de marcharse y trasladarse al norte de Londres.

Pese a la postura del jugador, cerrar la operación no será fácil, dada la firmeza de la Juventus en sus elevadas exigencias económicas, después de que el club italiano fijara 120 millones de libras esterlinas a cambio de renunciar a su estrella.

El deseo del Arsenal de incorporar a Yildiz no es nuevo, pues el jugador se ha vinculado al club inglés en más de una ocasión, mientras que el periodista de la cadena Sky, Sacha Tavolieri, describió anteriormente al futbolista turco como el objetivo soñado del entrenador Mikel Arteta.

El sitio The Athletic había mencionado con anterioridad que el Arsenal se interesó oficialmente por la posibilidad de contratar a Yildiz, pero la Juventus fue tajante en su respuesta y aseguró que el jugador no estaba en venta.

Sin embargo, la postura actual del jugador, según el informe, podría cambiar por completo la forma de las negociaciones, especialmente tras el último acontecimiento relacionado con Vinícius Júnior, quien era uno de los principales objetivos ofensivos del Arsenal antes de firmar un nuevo contrato de larga duración con el Real Madrid esta semana.

Las cifras indican que Yildiz ha ofrecido una temporada sólida con la Juventus durante la 2025-2026, tras marcar 11 goles y dar 9 asistencias en todas las competiciones. El jugador, según el análisis del sitio Whoscored, ha mostrado además niveles altos en el regate, junto a buenas capacidades para finalizar las jugadas y crear ocasiones, elementos que podrían darle la oportunidad de reforzar la línea ofensiva del Arsenal.

El informe considera que Yildiz podría representar una incorporación potente para el ataque del Arsenal, ante la irregularidad del nivel de Gabriel Martinelli durante los últimos 12 meses, mientras que el precio fijado por la Juventus sigue siendo el mayor obstáculo para cerrar la operación.

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