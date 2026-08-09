Tras el impacto de Jaissle, el Al-Ahli saudí mantiene su arma defensiva

El Al-Ahli saudí anunció oficialmente la renovación del contrato de su defensa brasileño Roger Ibáñez, quien continuará en las filas del equipo hasta el año 2030, en un movimiento que refleja el apego de la directiva del "Raqi" a uno de los elementos más importantes de su línea defensiva.

Ibáñez era un gran objetivo para numerosos clubes de Inglaterra, pero el Al-Ahli se aferró a él, especialmente tras el impacto de la salida del entrenador alemán Matthias Jaissle.









La decisión de la renovación llegó en reconocimiento al gran papel que ha desempeñado Ibáñez desde su llegada al Al-Ahli, después de lograr imponerse como jugador titular y ofrecer altos niveles que lo convirtieron en uno de los pilares más destacados del equipo durante el último periodo.

El defensa brasileño contribuyó de manera clara a los logros que ha conseguido el Al-Ahli, encabezados por la conquista del título de la Liga de Campeones de Élite de Asia en dos temporadas consecutivas, además de la victoria en la Supercopa de Arabia Saudí.

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Ibáñez se distingue por su capacidad para lidiar con los enfrentamientos exigentes, además de su fortaleza física y su solidez defensiva, y también brinda al cuerpo técnico una flexibilidad adicional gracias a su capacidad para desempeñar más de un rol dentro de la línea defensiva.

La renovación del contrato del defensa brasileño llega en un momento en el que el Al-Ahli busca mantener su bloque titular, tras una serie de cambios que ha experimentado la plantilla del equipo durante el actual periodo de fichajes, mientras continúa el trabajo para reforzar las posiciones que necesitan refuerzos.

Con su continuidad hasta 2030, el Al-Ahli garantiza la presencia de uno de los elementos más importantes de su proyecto defensivo durante los próximos años, en un movimiento que confirma el deseo del club de conservar a los jugadores que contribuyeron a escribir uno de los periodos más importantes del "Raqi" a nivel continental.