El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, avivó su carrera hacia el gol número 1000 de su trayectoria futbolística tras marcar un triplete en la portería del Al-Khaleej la noche del jueves, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Roshn Saudí de profesionales, en una nueva velada que reforzó sus números goleadores y devolvió a la actualidad la polémica en torno a uno de sus últimos tantos.

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Según el cómputo del gol polémico en el duelo ante el Al-Faisaly, Ronaldo alcanzó los 885 goles en su carrera, situándose a solo 15 tantos de llegar a la barrera de los mil; sin embargo, esta cifra sigue siendo objeto de discrepancia entre algunas fuentes estadísticas que no han contabilizado ese mismo gol dentro de su registro.

El gol ante el Al-Faisaly: el punto de discordia en las cuentas de Ronaldo

Los detalles de la polémica se remontan al duelo entre el Al-Nassr y el Al-Faisaly, que terminó con victoria de Al-Nassr por 3-1, cuando Ronaldo marcó un gol que suscitó dudas sobre su atribución, después de que el balón tocara a uno de los jugadores del equipo rival antes de entrar en la portería, lo que abrió el debate sobre el verdadero autor del tanto.

A pesar de esta polémica, el acta del árbitro y la Liga Roshn computaron el gol a nombre de Ronaldo, para sumarlo a su registro goleador oficial, según la información aportada sobre el suceso, mientras que algunas fuentes siguieron sin contabilizarlo, lo que generó una diferencia en el total de goles del astro portugués.

15 goles separan a Don Cristiano del sueño histórico

Y en función de la validación del gol en los registros del partido y de la Liga, el balance de Ronaldo alcanza los 885 goles, de modo que solo necesita 15 tantos para llegar a la barrera de los mil, en una gesta que el astro portugués aspira a lograr antes de echar el telón a su carrera futbolística.

En cuanto a las fuentes que no contabilizan el gol ante el Al-Faisaly, sitúan el registro del capitán del Al-Nassr en 884 goles, lo que significa que la distancia restante hasta los mil es de 16 tantos. Y entre ambas cifras, la validación del gol en los registros oficiales del partido sigue siendo un factor esencial para zanjar la polémica sobre el balance de Ronaldo, que continúa acercándose a una nueva gesta histórica en su carrera.