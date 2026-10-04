El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, despertó la preocupación de la afición de su equipo y de su entrenador Enzo Maresca, después de sufrir una lesión durante su participación con la selección de su país ante Portugal este domingo, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de Europa.

El partido terminó con victoria de la selección de Portugal sobre Noruega por 2-1, con lo que el conjunto del entrenador Jorge Jesus aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo, mientras que la selección noruega permaneció en el fondo de la clasificación de su grupo con 3 puntos, tras encajar una nueva derrota en su trayectoria en la competición.

La jugada que despertó la preocupación llegó en el minuto 67, cuando Haaland sintió molestias durante el partido, antes de pedir abandonar el terreno de juego, lo que llevó al cuerpo técnico de la selección noruega a decidir sustituirlo y dar entrada a Jorgen Strand Larsen en su lugar.

La salida de Haaland antes del final del partido generó un estado de preocupación entre la afición del Manchester City, especialmente porque el delantero noruego representa uno de los elementos ofensivos más importantes en el once del equipo, y la posible lesión llega en un momento sumamente delicado antes del regreso a la competición de la Premier League.

La posible lesión de Haaland agrava la situación, convertida en una pesadilla para el Manchester City durante el parón internacional, pues el equipo teme perder una de sus armas ofensivas más destacadas antes del esperado enfrentamiento ante el Liverpool el próximo domingo, dentro de la sexta jornada de la Premier League.

El equipo de Enzo Maresca fue acusado de más de 100 cargos presentados en su contra por la Premier League, y el Manchester City espera conocer la sanción que se le impondrá, pese a su firme insistencia en su inocencia y a la presentación de un recurso.

El Manchester City afronta el esperado partido como líder de la clasificación de la Premier League con el pleno de puntos, tras cosechar 15 puntos en las primeras 5 jornadas, mientras que el Liverpool ocupa la sexta posición con 9 puntos, lo que otorga al enfrentamiento una gran importancia para ambos equipos en la carrera por el liderato del torneo.

El Manchester City espera ahora conocer el alcance de la lesión que sufrió Haaland y la duración de su posible ausencia, en medio de la expectación del cuerpo técnico y de la afición por conocer la situación del delantero noruego de cara a su participación en la batalla ante el Liverpool, sobre todo porque el equipo no puede permitirse el lujo de perder a su goleador en esta etapa tan temprana de la temporada.