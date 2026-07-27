La selección de Arabia Saudí vive un estado de preocupación por la lesión de su estrella y primer capitán Salem Al-Dawsari, tras la impactante eliminación de la fase final de la Copa del Mundo 2026.

Arabia Saudí vivió un escenario difícil en el último Mundial, después de despedirse en la fase de grupos con apenas dos puntos en tres partidos, lo que provocó duras críticas y un feroz ataque contra todos, encabezado por Al-Dawsari.

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Al-Dawsari se había sometido a una operación quirúrgica en el tendón de la rodilla, que provocó su ausencia del periodo de preparación de la nueva temporada con el Al-Hilal.

El diario saudí "Al-Riyadiah" señaló que Salem Al-Dawsari podría, con una alta probabilidad, ausentarse de la Copa del Golfo Arábigo que organiza el Reino de Arabia Saudí entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

Explicó que Al-Dawsari se perderá con su equipo el primer mes y medio de la temporada, lo que supone un duro golpe para el líder de Asia, que compite por todos los títulos.

Cabe recordar que Al-Dawsari es una de las estrellas más importantes del Al-Hilal y de la selección de Arabia Saudí durante la última década, y su ausencia dejará un gran vacío.



