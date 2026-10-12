El alemán Jens Wissing, director técnico del Ittihad, abrió el expediente de los errores que provocaron la derrota de su equipo ante el Al Hilal por 2-3 en el clásico de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, y aseguró que su conjunto está obligado a evolucionar rápidamente antes del esperado enfrentamiento ante el Shabab Al Ahli de Dubái, en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite.

Wissing reconoció que el Ittihad no mostró el nivel esperado durante el clásico y subrayó que el Al Hilal mereció la victoria a la luz de lo que ofrecieron ambos equipos y de los errores que cometieron los jugadores del "Decano".

El entrenador alemán dijo durante la conferencia de prensa: "Después del parón, queríamos volver con una victoria y, por desgracia, no pudimos lograrlo por los errores que se produjeron, errores que podemos evitar. No ofrecimos un partido al nivel que ambicionábamos, y la victoria del Al Hilal fue merecida si se tiene en cuenta su rendimiento y los errores que cometimos".

Wissing lo reconoce: los errores del Ittihad marcaron la diferencia

El técnico del Ittihad no limitó los problemas de su equipo al aspecto futbolístico, sino que señaló la importancia de mejorar la calidad de las decisiones que toman los jugadores durante los partidos, al considerar que la precipitación o la mala elección en los momentos decisivos puede costarle mucho al equipo, incluso cuando se trata de futbolistas con una gran experiencia.

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Wissing afirmó: "Trabajamos en mejorar la calidad de las decisiones y, a veces, nos falta acierto. Tomar la decisión en el momento correcto resulta difícil en ocasiones incluso para los jugadores de talla mundial, y eso ocurre en distintas partes del mundo. Estamos trabajando en ello y no va a cambiar de la noche a la mañana, sino que llega con trabajo y repetición".

Estas declaraciones depositan parte de la responsabilidad en los jugadores, a quienes se les exigirá mostrar una mayor concentración en los próximos compromisos, especialmente porque el Ittihad perdió ante el Al Hilal por primera vez en la Liga Roshn esta temporada, después de que su rival aprovechara los errores defensivos y lograra sellar los tres puntos para ampliar la diferencia en el liderato de la clasificación.

El duelo ante el Shabab Al Ahli: una oportunidad para borrar las huellas del clásico

Sobre la preparación para el encuentro asiático, el entrenador alemán explicó que los trabajos avanzan con normalidad, con el foco puesto en corregir los errores y poner a punto a los jugadores, y se negó a desvelar los detalles de su plan táctico, asegurando que el objetivo principal sigue siendo conseguir la victoria y llegar a la portería del rival.

Wissing señaló: "Mi preparación para este partido es como para cualquier otro, y eso es normal. Trabajamos en corregir los errores y no quiero revelar el plan. Queremos marcar goles, esa es nuestra manera de jugar".

El técnico del Ittihad insistió en que el equipo es capaz de evitar la repetición de los resultados negativos, siempre que aproveche las lecciones anteriores y no caiga en los mismos errores, y aclaró que el trabajo continuo con los jugadores es el camino para mejorar el rendimiento y recuperar los resultados positivos.

El enfrentamiento ante el Shabab Al Ahli tiene una importancia especial para Wissing, que busca una respuesta práctica tras la derrota en el clásico, al margen de declaraciones y promesas. Ganar en la cita asiática podría dar al Ittihad la oportunidad de recuperar la confianza rápidamente, mientras que cualquier nuevo tropiezo devolverá las preguntas sobre la capacidad del equipo para solucionar sus problemas, sobre todo ante la acumulación de partidos y la multiplicidad de competiciones en la etapa que viene.