Tras el arranque perfecto de Mark van Bommel con la selección belga, Francia ya no tiene por delante un enfrentamiento fácil, pues Bélgica afronta su esperado duelo con Zinedine Zidane con la moral por las nubes, después de haber derribado a Italia con un contundente 2-0 en el inicio de su recorrido en la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección francesa se prepara para medirse a Bélgica mañana lunes, en el segundo partido de Les Bleus bajo la dirección de Zidane, quien comenzó su etapa con una difícil victoria sobre Turquía por 1-0, con gol de Kylian Mbappé antes de retirarse lesionado.

Pese a saber que Bélgica no dominará la posesión del balón en la misma medida ante Francia, Van Bommel insistió en que se mantendrá fiel a su estilo y sus ideas, subrayando que su equipo intentará imponer su personalidad en el partido, aprovechando la confianza adquirida tras el triunfo sobre Italia.

El técnico neerlandés dijo, en declaraciones recogidas por el sitio francés "Foot Mercato", que su equipo quiere mostrar el mismo entusiasmo que exhibió en Roma, con algunos ajustes tácticos impuestos por la diferencia de rival.

Van Bommel tiene un conocimiento previo de Zidane, después de que fueran compañeros en los terrenos de juego de la Liga española durante las temporadas 2005 y 2006, antes de reencontrarse ahora en las bandas técnicas de las selecciones de Bélgica y Francia.









Por su parte, Timothy Castagne aseguró que la selección belga no aborda el partido como un enfrentamiento de revancha, pero quiere mantener el impulso generado por la victoria sobre Italia.

El partido adquiere una importancia especial para Bélgica, que no ha logrado vencer a Francia en los últimos cinco enfrentamientos entre ambas selecciones, lo que convierte el duelo en una auténtica prueba para el nuevo proyecto de Van Bommel.

Bélgica vive un estado de optimismo tras el triunfo sobre Italia, mientras que los medios de comunicación locales consideran que el enfrentamiento con Francia será la primera prueba real para el técnico neerlandés, y una oportunidad para demostrar la capacidad de Bélgica de competir con los grandes de Europa.









En cambio, la selección francesa afronta el partido con confianza tras su primera victoria bajo la dirección de Zidane, pero echará en falta a Mbappé, que abandonó la concentración de Les Bleus por lesión.

Pese a la ausencia del capitán de Francia, Bélgica maneja cálculos complejos, ante la presencia de nombres capaces de marcar la diferencia, encabezados por Kevin de Bruyne y Mika Godts, autor del gol de la ventaja ante Italia.

Así, el enfrentamiento del lunes se convierte en una prueba temprana para el proyecto de Zidane con Francia y, al mismo tiempo, en una oportunidad para Van Bommel de escribir un inicio aún más emocionante con Bélgica, tras haber logrado derribar a Italia en su primera aparición.





Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Belgium BEL 1 1 0 0 2 0 +2 3 W 2 Francia FRA 1 1 0 0 1 0 +1 3 W 3 Turquía TUR 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 4 Italia ITA 1 0 0 1 0 2 -2 0 L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



