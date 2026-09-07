El Al Hilal recibió un golpe inesperado antes del inicio de su partido ante el Neom, después de que el marroquí Yassine Bounou sufriera una lesión durante el calentamiento, lo que obligó al cuerpo técnico dirigido por el italiano Simone Inzaghi a alinear al portero saudí Mohammed Al-Owais en su lugar en el último momento.

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Pero las cosas no salieron como quería el Al Hilal, después de que Al-Owais mostrara una imagen poco acertada, y el equipo entrara en un estado de desconcierto defensivo que el Neom aprovechó para poner al conjunto local en una situación muy complicada durante la primera parte.

Koulibaly pone al Al Hilal en apuros

En el minuto 15, el sufrimiento del Al Hilal aumentó después de que el defensa senegalés Kalidou Koulibaly marcara un gol en propia puerta de cabeza en la portería de su equipo, dando al Neom una ventaja temprana y colocando a Al-Owais ante una difícil prueba desde el inicio.

El gol llegó en un momento en el que el Al Hilal intentaba superar el impacto de la salida de Bounou, lo que hizo la tarea de Inzaghi aún más complicada al ir su equipo por detrás con un gol ante un rival que entró al partido con una clara confianza.

Una salida errónea de Al-Owais agrava la crisis

Y antes del final de la primera parte, la serie de errores del Al Hilal no se detuvo, después de que Mohammed Al-Owais saliera de forma errónea de su portería en el minuto 44, con lo que el balón llegó al área del Neom en medio de un evidente desconcierto defensivo, y Amadou Koné aprovechó la situación para marcar el segundo gol del conjunto local.

Y así, la inesperada salida de Bounou del terreno de juego se convirtió en una verdadera crisis para el Al Hilal, después de que Al-Owais fracasara en compensar la ausencia del portero marroquí de la forma requerida, mientras que la línea defensiva liderada por Koulibaly se encargó de dar al Neom una doble ventaja.

El Neom confirma su registro ante el Al Hilal

Y una estadística de la red «Opta» aumentó la dificultad de la situación del Al Hilal, después de señalar que el Neom logró la victoria en los tres partidos en los que marcó el gol inaugural en las primeras cinco jornadas de la Roshan League esta temporada.

Por lo tanto, la ventaja del Neom por dos goles ante el Al Hilal coloca al equipo frente a un dato llamativo para su rival, especialmente porque el equipo demostró durante el inicio de la temporada su capacidad para mantener su ventaja cuando marca primero.

Y estos acontecimientos llegan en un momento en el que el Al Hilal había entrado en la sexta jornada con un balance perfecto, después de haber logrado la victoria en sus cinco primeros partidos y cosechar 15 puntos, antes de que el enfrentamiento ante el Neom se convirtiera en una prueba difícil por la lesión de Bounou y los errores individuales que dieron al conjunto local una gran ventaja.

La desventaja del Al Hilal ante el Neom por 0-2 al final de la primera parte constituye algo poco frecuente para el equipo en la Liga de Profesionales, ya que la última vez que fue por detrás por una diferencia de dos goles o más entre las dos partes fue ante el Al Fateh en mayo de 2025, cuando terminó la primera parte por detrás con el mismo resultado, antes de reaccionar en la segunda parte y darle la vuelta al marcador logrando la victoria por 4-3.