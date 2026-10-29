Diversos informes de prensa han revelado la fecha de regreso del brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Al-Hilal, a la competición, tras la lesión que sufrió en el partido ante el Al-Qadisiyah en la Liga Roshn saudí.

Martinelli se lesionó durante la victoria del Al-Hilal sobre el Al-Qadisiyah por 3-2, el pasado viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Liga Roshn saudí.

Esa lesión provocó la ausencia de la estrella brasileña en el partido del Al-Hilal contra el Al-Shamal catarí, el pasado martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite, que terminó con derrota por 1-3.

El periodista saudí Hamad Al-Swilhy confirmó que el partido ante el Al-Shamal no será el último en el que se ausente Martinelli, ya que las pruebas médicas acreditaron que necesita un descanso de 5 a 7 días.

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Al-Swilhy señaló, en declaraciones al programa "Dorina Ghair", que la exestrella del Arsenal se perderá el partido del Al-Hilal contra el Al-Fateh, previsto para este sábado, en el estadio Kingdom Arena, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Asimismo, la ausencia de Martinelli se prolongará durante el enfrentamiento ante el Shabab Al-Ahli emiratí, el próximo martes, también en el estadio Kingdom Arena, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

El jugador de 25 años regresará a la competición con el Al-Hilal a partir del enfrentamiento ante el Al-Ettifaq, el próximo 7 de noviembre, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

Cabe recordar que Martinelli ha disputado 8 partidos con el Al-Hilal desde su llegada al estadio Kingdom Arena procedente del Arsenal durante el pasado mercado de fichajes de verano, en los que logró marcar 6 goles.