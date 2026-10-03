Santi Denia, seleccionador de la República Checa, expresó su orgullo por la actuación de sus jugadores pese a la derrota ante España por 3-1, subrayando que el equipo dio lo máximo de sí durante el partido, en un duelo que vivió la anulación de un gol polémico que podría haber dado a Chequia el empate a 2.

Denia señaló, durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Los jugadores lo han dado todo, y esta es la línea por la que debemos continuar".

El técnico checo se refirió al gol anulado, negándose a entrar en polémicas sobre la decisión arbitral, y dijo: "Yo respeto al árbitro, es un trabajo muy complicado y no me gusta hablar de los árbitros. Pablo me dijo que había pitado una falta antes del gol y, durante el partido, con los nervios, hubo algunas protestas. Eso es todo".

Denia elogió la evolución que está experimentando la selección checa, destacando que la experiencia ante España será beneficiosa para el equipo en la próxima etapa.

Y afirmó: "Estamos muy contentos con el trabajo y el rendimiento del equipo. El equipo de Salama está en continua evolución, y el compromiso es lo más importante. Este es el momento ideal para crecer como equipo, y esta dura experiencia nos será útil de cara al torneo de naciones en el futuro".

Y añadió: "Tenemos que mejorar, y yo también formo parte de eso. Tenemos mucho trabajo por hacer".

Denia habló también sobre el ambiente que rodeó al partido, haciendo referencia a su larga relación con Luis de la Fuente, seleccionador de España, al decir: "No ha dado tiempo para muchas cosas. Conozco a todo el mundo en la federación, y sé cuánto ha crecido".

Concluyó sus declaraciones aludiendo al abrazo que se dio con De la Fuente tras el partido, explicando: "El abrazo con Luis es un abrazo de una amistad que dura 12 años, con momentos difíciles de por medio. Esta es una etapa de armonía, y todos debéis disfrutarla al máximo".

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