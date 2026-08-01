La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció que retira su confianza a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), a raíz del colapso de su polémico plan de vender participaciones en las competiciones de la FIFA, encabezadas por la Copa del Mundo.

Aumenta la presión sobre el presidente de la FIFA, que afronta duras críticas tras el desplome de su polémico plan la noche del viernes, con el que pretendía vender una participación valorada en 3.100 millones de libras esterlinas en el torneo más caro del mundo del fútbol a inversores del sector privado liderados por Josh Kushner, que mantiene un parentesco extendido con el presidente estadounidense Donald Trump.

La UEFA, órgano rector del fútbol europeo, lideró la ofensiva contra el plan de Infantino y anunció, en un extenso comunicado difundido la mañana del sábado, la pérdida de confianza en su liderazgo.

La UEFA señaló en el comunicado: «La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol acoge con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación de sus competiciones, incluida la Copa del Mundo, a entidades privadas».

Y añadió la UEFA: «Esta propuesta fue rechazada por unanimidad por las federaciones nacionales miembros de la UEFA, así como por muchas otras federaciones nacionales y continentales de distintos tamaños en todo el mundo, cuya misión es proteger el fútbol».

Prosiguió la UEFA: «La UEFA agradece a todos los aficionados, las asociaciones, los clubes, los jugadores, las personas y las federaciones nacionales y continentales que se opusieron a este plan, junto a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que le demostraron al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta».

Explicó la UEFA: «No podemos seguir así, con planes secretos de calendarios acelerados, urdidos por individuos desconocidos y de dudoso beneficio para el juego; debemos identificar a los responsables y pedirles cuentas».

Y continuó: «Es justo que la UEFA trabaje en los próximos días y semanas con sus federaciones miembros y en estrecha colaboración con las demás confederaciones continentales para reflexionar sobre cómo ocurrió esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a repetirse, ya que esta revisión debe ser exhaustiva y sustancial, y no debe descartarse ninguna opción. El actual liderazgo de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la confianza de muchos otros miembros de la familia del fútbol».

Agregó: «Cuando Infantino pidió la confianza y los votos de las federaciones miembros de la FIFA para ser elegido su presidente en 2016, dijo: "Por supuesto que debemos ser transparentes; lo he sido durante los últimos quince años de mi vida en la UEFA, y ustedes tendrán que desempeñar un papel cada día en la vida de la FIFA", antes de decir a los interesados allí reunidos: "El dinero de la FIFA es su dinero; no es el dinero del presidente de la FIFA, sino el suyo, el de ustedes, las federaciones nacionales, y el dinero de la FIFA debe servir al desarrollo del fútbol y a nada más"».

La UEFA subrayó su postura afirmando: «Infantino ha incumplido ambas promesas, pues el desdichado y oscuro acuerdo que urdió a puerta cerrada e intentó imponer por la fuerza no fue en absoluto transparente».

Y prosiguió: «Con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, también ha fracasado en usar el dinero de las federaciones en beneficio del juego».

Añadió: «La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios e interesados de todo el mundo y en todos los aspectos del juego para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del actual programa FIFA Forward».

Continuó la UEFA: «Debemos empezar a usar parte de ese dinero paralizado en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el fuerte impulso que necesitan el fútbol popular y el juego en general en cada uno de los 211 países de la FIFA, pero no necesitamos vender nuestros valiosos bienes para pagarlo».

Y concluyó: «Esta es una victoria para todo el juego, pero no debe ser el final de la historia; la propuesta ha terminado, y la tarea de reconstruir la confianza en la FIFA acaba de empezar».