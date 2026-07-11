Tras el fracaso del fichaje de Ederson, el United apuesta por el «loco» del Liverpool

El mercado de fichajes de verano no salió como lo planeó el Manchester United: se frustraron varias operaciones y se esfumaron los objetivos para reforzar el centro del campo. Tras el fracaso del fichaje de Ederson, el club inglés buscó rápidamente una alternativa.

Ahora negocia el fichaje del brasileño João Gomes, del Wolverhampton, para reforzar el centro del campo de cara a la temporada 2026-2027.

El equipo ya entrena de cara a la pretemporada, pero aún no ha llegado ningún fichaje a Old Trafford, y varios objetivos siguen sin concretarse.

Elliot Anderson era prioridad, pero el City lo fichó por 116 millones de libras.

También se vinculó al United al portugués Matheus Fernandes, del West Ham, quien acabó fichando por el Tottenham por 85 millones de libras. Sandro Tonali, otro objetivo, también terminó en los Spurs.

Antes del Mundial, el United acordó con el Atalanta fichar a Ederson, convocado de última hora con Brasil, por 38 millones de libras, pero la operación se canceló antes del anuncio oficial. por presuntas anomalías en los reconocimientos médicos.

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Tras ese revés, el United viró hacia un objetivo sorpresa que también sigue el Liverpool: João Gomes, del Wolverhampton, recién descendido de la Premier, según reveló la web brasileña Globo.

El United inició las conversaciones con el jugador en verano, pero las negociaciones se estancaron cuando su agente, Jorge Mendes, habló con el Atlético de Madrid.

Finalmente el fichaje no se concretó, así que el United vuelve a la carga.

Gómez solo se perdió tres partidos con el Wolverhampton en la Premier League 2025-2026, incluido el duelo en casa contra el United.

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El Atlético de Madrid llegó a estar a punto de ficharlo por 45 millones de euros (38 millones de libras), la misma cifra que el United ofrecía por Ederson.

Ahora los ‘red devils’ han reanudado las conversaciones con el Wolverhampton para fichar al jugador de 25 años, al que el podcast oficial del club inglés describió como «una locura».

Sin embargo, el United no lo tendrá fácil, pues el Liverpool también negocia con el Wolverhampton para ficharlo.

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