Tras el fracaso del fichaje de Álvarez: el Arsenal repite el paso del Barcelona y recibe la misma bofetada

El Arsenal siguió el mismo camino que el Barcelona, después de que el argentino Julián Álvarez rechazara fichar por el club este verano.

Julián Álvarez se negó a incorporarse al Arsenal y se aferró a cumplir su sueño de jugar con los colores del Barcelona, pero el Atlético de Madrid rechazó la oferta del conjunto blaugrana.

Por su parte, el Barcelona barajó varias alternativas, entre ellas el argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, pero el jugador rechazó fichar por el Barça, por lo que finalmente se incorporó el brasileño Gabriel Jesus.

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Según el diario "The Sun", el Arsenal también presentó una oferta por Lautaro Martínez, tras darse cuenta de que no podría fichar a Julián Álvarez.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, exploró la posibilidad de llevar a Martínez al Emirates Stadium después de que quedara claro que Álvarez no se marcharía.

Sin embargo, las aspiraciones del equipo del norte de Londres de fichar a Martínez en los últimos instantes del mercado estival fueron rechazadas de manera tajante por el Inter de Milán.

Cabe recordar que Martínez confirmó la veracidad de las informaciones que hablaban del interés del Barcelona por incorporarlo, y declaró a la cadena Sky Italia: "Los rumores eran ciertos, pero al final quise quedarme aquí con mis compañeros de equipo, con esta gente, con esta afición que siempre ha sido maravillosa conmigo".

Y concluyó: "Es sin duda un gran placer, un gran honor y una enorme satisfacción, porque siempre trabajas para mejorar, avanzar y evolucionar; cuando llegan estas ofertas o estas llamadas de estos grandes clubes, siempre son bienvenidas. Es algo de suma importancia".

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