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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras el fin del sueño americano... ¿qué ha dicho Pochettino sobre su futuro?

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El seleccionador argentino admitió el bajo rendimiento ante Bélgica.

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, admitió que su equipo no estuvo a la altura en la derrota 4-1 ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026. Asumió la responsabilidad y dejó en el aire su futuro al frente de la selección.

Tras el partido afirmó: «Hoy no hemos estado lo suficientemente bien, y no hace falta buscar excusas».

Y añadió: «Tenemos que aprender. Es un proceso que requiere análisis. Estudiaremos este partido para entender por qué no lo afrontamos como los demás del Mundial».

Y concluyó: «Es fácil explicar la derrota, pero hoy no fue nuestro día, ni en lo colectivo ni en lo individual. La responsabilidad es mía. Debemos analizar qué pasó, pues no mostramos nuestro estilo de juego».

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Además, la lesión de su capitán, Christian Pulisic, y el bajo rendimiento de Serginio Dest y el portero Matt Freese complicaron aún más el partido, acabando la aventura local en octavos de final.

Sobre su futuro con la selección, Pochettino afirmó: «En las próximas semanas hablaremos si la Federación lo desea. Ahora toca descansar y reflexionar, luego conversaremos con la Federación para conocer su decisión».

Concluyó: «Estoy muy contento con la relación que hemos construido con la Federación, pero ahora no es el momento adecuado para hablar del futuro».

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