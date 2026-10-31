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Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Christian Guinin
Traducido por

Tras el fin de su contrato con el Galatasaray: Mauro Icardi pone sobre la mesa un regreso espectacular

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M. Icardi
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Tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Estambul, Mauro Icardi se encuentra actualmente sin equipo. ¿Volverá pronto a vestir la camiseta de uno de sus antiguos clubes?

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Como reveló el delantero argentino en una entrevista con el diario italiano La Repubblica, contempla la posibilidad de regresar a la Serie A para jugar en su antiguo club, el Inter de Milán. «¿Sueño con volver al Inter? Sería algo especial. Pasé allí años importantes, llevé el brazalete de capitán y me identifiqué con esa camiseta», respondió el jugador de 33 años al ser preguntado por un posible regreso a las filas de los nerazzurri.

Su salida del Inter de Milán fue «dolorosa», por lo que le gustaría «cerrar el círculo de otra manera». No obstante, subrayó: «Pero un regreso solo tiene sentido si ambos creemos el uno en el otro y perseguimos un objetivo común. Todavía tengo mucho que aportar: si vuelvo, será para ser útil y ganar».

Mauro Icardi of Galatasaray celebrates after scoringGetty Images

¿Qué provocó la ruptura entre el Inter de Milán y Mauro Icardi?

Icardi dejó el Inter en medio de una disputa a finales del verano de 2019 y se marchó inicialmente cedido al Paris Saint-Germain, que un año después decidió fichar al delantero de forma definitiva por 50 millones de euros. En 2022 pasó al Galatasaray de Estambul, club con el que tuvo contrato hasta el verano pasado. Actualmente no tiene equipo.

Al comienzo de la segunda vuelta de la temporada 2018/19, Icardi fue destituido como capitán del Inter y sustituido en el cargo por Samir Handanovic, portero titular del equipo desde hacía años. Se le reprochó no haber mostrado claramente su compromiso con el club y no contar con el respaldo de la plantilla.

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Además, por entonces circulaban rumores sobre su posible traspaso. Se decía, por ejemplo, que el Real Madrid estaba interesado en ficharlo. También por eso, Icardi fue apartado durante nueve partidos hasta principios de abril de 2019 y solo más tarde volvió a incorporarse al equipo.

Cuando Antonio Conte tomó las riendas del club milanés en el verano de 2019 y descartó de inmediato al argentino, Icardi huyó a París, donde volvió a jugar como titular habitual.

Tras su salida del Galatasaray antes de la temporada en curso, Icardi se tomó tiempo deliberadamente para estudiar todas las opciones: «He recibido ofertas, pero he preferido esperar antes que aceptar un proyecto del que no estaba completamente convencido». Sin embargo, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.

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