Al-Qadisiyah ha anunciado su segundo fichaje para el próximo mercado de verano: el lateral marroquí Sufyan Al-Krawani, procedente del Al-Hilal.

El club Al-Qadisiyah anunció en junio el fichaje del lateral izquierdo marroquí Sufyan Al-Krawani como agente libre, tras finalizar su contrato con el Utrecht holandés.

El periodista saudí Hamad Al-Suwailhi confirmó que el club fichó también al extremo local Mohammed Al-Qahtani, del Al-Hilal.

Según un tuit de su cuenta oficial en X, el Al-Hilal ya aceptó traspasar al jugador y los contratos se firmarán este jueves por la tarde.

Al-Qahtani, extremo saudí de 23 años, ascendió al primer equipo en 2021 pero no se consolidó como titular.

La temporada pasada jugó cedido en Al-Taawoun, donde disputó 13 partidos y marcó un gol, antes de que Al-Qadisiyah cerrara su fichaje.



