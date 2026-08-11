El Arsenal busca poner en venta a su estrella Myles Lewis-Skelly durante el actual mercado de fichajes de verano, especialmente después de haber logrado incorporar al brasileño Bruno Guimaraes procedente del Newcastle.

El Arsenal es consciente de que la oportunidad podría ser complicada para que Lewis-Skelly participe en el centro del campo de los Gunners durante la próxima temporada, por lo que piensa en sacar provecho económico de su venta.

Por su parte, el diario inglés "Mirror" señaló que el Arsenal ofreció al Manchester United y al Chelsea la oportunidad de fichar a Skelly.

A pesar de haber firmado un nuevo contrato apenas el verano pasado, el jugador de 19 años ha quedado disponible tanto para el Chelsea como para el Manchester United.

Todavía no está claro si alguno de los dos clubes buscará ficharlo de forma oficial, pero existen fuertes vínculos entre él y Old Trafford durante los últimos doce meses.

El equipo del entrenador Michael Carrick busca fichar a un centrocampista y a un lateral izquierdo antes del cierre del mercado de fichajes de verano, y Lewis-Skelly, capaz de jugar en ambas posiciones, se considera sin duda una incorporación ideal.

Mientras que, por otro lado, al Arsenal le resultará difícil rechazar una oferta tentadora del Chelsea, donde es probable que, en caso de incorporarse, juegue con regularidad en el centro del campo bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso, ante la presencia de la dupla Jorrel Hato y Pep Chavarría en la posición de lateral izquierdo.