Se reaviva el pulso entre el Arsenal y el Barcelona en el mercado de fichajes, después de que el club inglés entrara en la carrera por hacerse con Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas y uno de los nombres más destacados del fútbol europeo en el arranque de la actual temporada.

Después de que el interés de ambos clubes coincidiera en el fichaje de Julián Álvarez, el delantero alemán, de 22 años, se ha convertido en un nuevo objetivo para el Arsenal, al figurar también en la lista de opciones que baraja el club catalán para reforzar su línea ofensiva.

Según el diario británico The Sun, el Arsenal estudia moverse para incorporar a Tresoldi durante el próximo mercado de fichajes de invierno, ya que el técnico Mikel Arteta quiere aumentar la eficacia goleadora de su equipo, especialmente después de que Viktor Gyökeres no haya ofrecido el nivel que se esperaba de él.

Tresoldi destaca como una opción capaz de aportar en el momento actual, con la posibilidad de aprovecharlo a largo plazo, aunque cerrar la operación requerirá una inversión económica considerable.

El diario inglés estimó el valor de la operación en unos 42 millones de libras esterlinas, el equivalente a cerca de 48 millones de euros, en reflejo de la notable evolución que atraviesa el delantero.

La Roma presentó una oferta de unos 35 millones de euros para fichar a Tresoldi el pasado verano, pero el Club Brujas la rechazó.

En cambio, otras informaciones apuntaron a que el club belga aspira a recibir 60 millones de euros a cambio de desprenderse del jugador.

El Arsenal cuenta con una baza adicional que podría ayudarle a cerrar la operación, tras haber fichado el pasado verano a Christos Tzolis, procedente precisamente del Club Brujas, por unos 40 millones de euros.

El extremo griego fue uno de los compañeros más destacados de Tresoldi en el equipo belga, y la buena relación entre ambos clubes podría contribuir a facilitar el cierre de un nuevo fichaje.

El Barcelona sigue vigilando al delantero

El interés del Barcelona por Tresoldi se remonta a una etapa anterior, ya que el delantero fue uno de los nombres que la dirección deportiva del club catalán estudió el pasado verano, como opción alternativa a Julián Álvarez.

Sus movimientos, su capacidad para enlazar las líneas y su habilidad para aprovechar los espacios dentro del área encajan con el perfil de delantero que busca Hansi Flick.

La explosión goleadora del delantero esta temporada ha disparado su valor de mercado de forma considerable, después de marcar 9 goles en 12 partidos, entre ellos 4 en la Liga de Campeones, donde acaparó los focos al firmar un espectacular triplete ante el Inter de Milán en el estadio de San Siro.

La competencia no se limita al Arsenal, ya que el nombre del delantero también se ha vinculado con clubes como el Milan, el Tottenham, el Bayern Munich y el Borussia Dortmund.

Tresoldi tiene contrato con el Club Brujas hasta el año 2029, lo que otorga al club belga una posición fuerte en las negociaciones, sobre todo porque no se ve obligado a vender al jugador y prefiere mantenerlo al menos hasta el final de la temporada.