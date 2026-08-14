Guillermo Hoyos, director técnico del club estadounidense Inter Miami, subrayó la máxima necesidad de respetar la privacidad del capitán del equipo, Lionel Messi, durante su etapa de regreso a los terrenos de juego tras la tragedia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

Jorge Messi falleció el pasado 8 de agosto en un hospital de la ciudad de Rosario, en el centro de Argentina, a los 68 años de edad.

Hoyos declaró el viernes, según recogió el sitio web de ESPN: "Creo que todo debe avanzar y desarrollarse de forma gradual; hay un dolor profundo dentro del jugador, y eso es algo que no puede cambiar de la noche a la mañana".

El entrenador argentino añadió: "Por eso, considero que el silencio es el mejor camino en este momento; el silencio, la calma y la serenidad, para que pueda encontrar su propio espacio. Nuestro deber es estar a su lado y compartir con él ese silencio, porque el silencio para mí es algo de suma importancia, y es lo que ayuda a uno, al final, a encontrar su camino para seguir adelante. Es realmente una persona maravillosa y tiene una familia maravillosa".

Messi había llegado en avión la pasada noche del sábado a su ciudad natal, Rosario, donde informes periodísticos argentinos señalaron su asistencia a un acto privado de homenaje al fallecido, antes de regresar de nuevo a Miami y unirse a los entrenamientos del equipo, participando en el partido de la Leagues Cup ante el club mexicano León el miércoles en el estadio "New Arena".

La estrella argentina comenzó el duelo ante el León desde el banquillo, antes de entrar como suplente al inicio de la segunda parte para disputar los segundos 45 minutos, donde recibió una calurosa ovación de pie por parte de la afición en las gradas nada más saltar al terreno de juego.

Hoyos comentó sobre el compromiso de Messi con el equipo: "No hay palabras que le hagan justicia; no encuentro una descripción que exprese su valor como persona. Aquí no hablamos de su valor como futbolista, sino de su valor como una persona maravillosa que tiene un gran corazón. Las palabras a veces son totalmente insuficientes".

Messi participó en los entrenamientos colectivos de la mañana del viernes junto al resto de sus compañeros, en el marco de los preparativos del Inter Miami para el enfrentamiento ante Nashville el sábado dentro de la competición de la Major League Soccer.

Al ser preguntado sobre cómo gestionaría los minutos de participación de Messi y la forma de comunicarse con el capitán del equipo en los próximos partidos, el entrenador del Inter Miami reiteró su énfasis en la importancia de respetar la privacidad y el silencio.

Hoyos explicó: "Hay asuntos de carácter personal y muy profundo, igual que cada uno de ustedes tiene sus propios asuntos. Si yo viniera a ustedes y les planteara una serie de preguntas personales, su respuesta sería: estos son asuntos privados".

Concluyó sus declaraciones afirmando: "Por eso hablo del silencio, porque es un valor que muchos no aprecian; a la gente le gusta hablar y expresar opiniones constantemente. Pero para mí, personalmente, se trata del respeto verdadero a esos límites. Él simplemente es una persona que atraviesa circunstancias difíciles, algo totalmente normal, y lo respetamos al máximo".

Cabe destacar que, tras disputar el partido del sábado en el estadio "Geodis Park" contra el Nashville, el Inter Miami se enfrentará al Philadelphia Union el próximo miércoles.