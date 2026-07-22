Tras el estallido de las teorías de la conspiración... el padre de la estrella de Argentina explica el enigmático mensaje de Messi

Las palabras de Lionel Messi en el vestuario de Argentina antes de la final del Mundial 2026 desataron una amplia ola de especulaciones en las redes sociales, después de que se interpretaran fuera de contexto como una señal de crisis interna.

Sin embargo, el padre de Alexis Mac Allister salió a revelar la verdad del mensaje que el capitán del "Tango" dirigió a sus compañeros antes del enfrentamiento con España.

Carlos Mac Allister, padre del centrocampista argentino Alexis Mac Allister, afirmó que las palabras de Messi antes de la final fueron puramente tácticas, y negó la existencia de cualquier disputa o tensión dentro de la concentración de la selección, en declaraciones radiofónicas recogidas por el diario La Nación.

La aclaración llegó tras la difusión de un vídeo publicado por la cadena ESPN, en el que aparecía Messi dirigiéndose a sus compañeros diciendo: "Vamos, muchachos, mantengan la calma. Lo más importante es que mantengan la calma".

Después, el capitán de Argentina añadió unas palabras que causaron sorpresa e interrogantes, al decir: "Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Concentrémonos en el partido, muchachos", palabras que llevaron a algunos a lanzar teorías conspirativas sobre la existencia de una crisis interna antes de la final, que Argentina perdió ante España por 1-0 tras la prórroga.

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El padre de Mac Allister reveló que él mismo tuvo dudas tras ver el clip, y dijo: "Le mandé un mensaje a Alexis preguntándole: ¿qué pasó en el vestuario? ¿Ocurrió algo? Si yo mismo empecé a preguntarme, imaginen lo que pensaron los demás".

Añadió que su hijo negó por completo la existencia de cualquier problema, y aclaró que las palabras de Messi se referían únicamente a cómo afrontar el partido desde el punto de vista futbolístico, y a concentrarse en el pase, el movimiento, la rotación de posiciones y a no recurrir a los balones largos ni a perder la posesión.

Señaló que el clip sacado de contexto abrió la puerta a interpretaciones sin fundamento, y aseguró que lo dicho formaba parte de las instrucciones tácticas antes del inicio del partido.

A pesar de la polémica que suscitó el vídeo, Carlos Mac Allister insistió en que la derrota de Argentina no fue consecuencia de ninguna crisis interna, sino de la superioridad de la selección española, y afirmó que todos los jugadores del "Tango" dieron lo máximo de sí, pero se enfrentaron a un rival que fue mejor esa noche.

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