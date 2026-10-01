Tras el escándalo por su marcha voluntaria: ¿se enfrenta ahora Cristiano Ronaldo a una larga sanción?

El periódico portugués A Bola remite a los estatutos de la Federación Portuguesa de Fútbol. Según estos, un jugador que, pese a una convocatoria debidamente realizada, se ausente sin motivo justificado de un entrenamiento, partido u otra actividad de la selección puede ser "castigado con una suspensión de entre uno y seis meses y, si se trata de un jugador profesional, además con una multa de entre unos 500 y 1.000 euros, correspondientes a 102 euros por unidad de cuenta". El artículo 160 también prevé una suspensión provisional automática.

Precisamente esta normativa podría aplicarse ahora. Después de que Ronaldo pasara todo el partido en el banquillo en la victoria por 2-1 de la Selecao contra Noruega, abandonó el terreno de juego inmediatamente después del pitido final en dirección al vestuario, mientras sus compañeros celebraban con los aficionados portugueses. El martes, posteriormente, se ausentó del entrenamiento del equipo, antes de abandonar definitivamente la concentración.

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¿Por qué Cristiano Ronaldo deja la selección?

Poco después, Ronaldo confirmó su marcha en una publicación de Instagram. "Tras la rueda de prensa del entrenador y una conversación con el presidente de la federación portuguesa, he decidido abandonar la concentración", escribió la superestrella. Sobre sus motivos exactos, dijo que se pronunciará en el "momento adecuado". Al mismo tiempo, deseó suerte a Portugal y a sus compañeros.

El entrenador Jorge Jesus había dejado claro previamente, de forma inequívoca, que solo utilizaría al ya veterano máximo goleador de 41 años si realmente lo necesitaba. Exactamente ese escenario se produjo el pasado domingo y había provocado un gran revuelo en Portugal.

Jesus mostró comprensión por la decepción de Ronaldo: "Cuando calientas durante 20 o 30 minutos y luego no entras al campo, nadie está contento". Pero como entrenador decidió "que no juegue", explicó: "Eso no es motivo para convertirlo en algo grande".

Portugal vuelve a jugar en la Nations League ya este jueves. En el partido de grupo contra Dinamarca, la Selecao tendrá que prescindir de Ronaldo. Actualmente, el campeón de Europa de 2016 lidera el grupo por delante de Noruega y Dinamarca. Gales es última sin puntos tras dos partidos.