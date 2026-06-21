Tras el escándalo de Messi, Zidane se quita la máscara y desafía a sus detractores

El seleccionador de Argelia, Vladimir Petković, mantiene a Luka Zidane como portero titular para el partido contra Jordania en la segunda jornada del Mundial 2026, pese a las críticas tras la derrota 3-0 ante Argentina con tres goles de Lionel Messi.

Según el portal francés «Football 365», el cuerpo técnico mantiene su confianza en el hijo de Zinedine Zidane y asegura que la jerarquía de porteros no cambiará durante el torneo, gracias a sus superiores cualidades técnicas y físicas frente a sus rivales.

Pese a ello, la web señala su desconcierto: «Tras el partido se fue directo al vestuario, recortó la recuperación y se refugió en el gimnasio para evitar a la prensa».

Durante el entrenamiento del viernes, Zidane se quitó la máscara protectora en los primeros minutos como desafío a sus críticos y, según la fuente, lleva meses trabajando con un psicólogo para gestionar la presión de cara al decisivo duelo contra Jordania.