Tras el "escándalo" de la Copa del Golfo: Irak decide el futuro de Arnold

La Federación Iraquí de Fútbol zanjó su postura sobre el futuro del australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, después de decidir renovarle la confianza y concederle plenos poderes técnicos y administrativos, durante la reunión del comité ejecutivo celebrada ayer lunes bajo la presidencia de Younis Mahmoud, con la vista puesta en los próximos retos, y en especial en la fase final de la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudí.

Ahmed al Musawi, miembro del comité ejecutivo de la federación iraquí, confirmó durante una conferencia de prensa que la decisión se tomó por unanimidad de los miembros, y señaló que la federación mantiene su apuesta por la continuidad de Arnold al frente del cuerpo técnico, al tiempo que le brindará el apoyo necesario para garantizar la mejor preparación posible del equipo con vistas al torneo continental.

Al Musawi insistió en que la federación trabajará para allanar los obstáculos ante la selección y el cuerpo técnico, mediante la provisión de recursos económicos y apoyo logístico, además de crear el ambiente adecuado para cumplir las aspiraciones de la afición iraquí y ofrecer un nivel acorde con el prestigio del fútbol iraquí.

La decisión se enmarca en el intento de la federación de preservar la estabilidad técnica, después de que Arnold asumiera el banquillo de la selección iraquí en mayo de 2025 y la condujera a la clasificación para la fase final del Mundial 2026, lo que reforzó su posición para dirigir la siguiente etapa.

La selección iraquí se prepara para disputar la Copa Asiática 2027, tras quedar encuadrada por el sorteo en el Grupo 4 junto a Australia, Tayikistán y Singapur, en un grupo que depara un duelo especial para Arnold frente a la selección de su país, Australia.

Cabe recordar que la selección iraquí se despidió de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" en la fase de grupos, después de sumar solo 4 puntos.