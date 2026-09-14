Tras el error catastrófico: una leyenda del Manchester United pide eliminar el videoarbitraje

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, pidió la eliminación de la tecnología del videoarbitraje tras la controvertida derrota que sufrió el equipo ante el City, por un gol a cero, en el estadio de Old Trafford, en la cuarta jornada de la Premier League.

El gol de Haaland en el segundo tiempo bastó para dar la victoria al equipo del entrenador Enzo Maresca, a pesar de que el tanto generó una gran polémica.

En un principio fue anulado por el banderín del juez de línea, que señaló que había fuera de juego, antes de que interviniera el videoarbitraje y recomendara concederlo. Sin embargo, la repetición mostró después que Enzo estaba en posición de fuera de juego, tras intentar dirigir el balón con la cabeza hacia la portería.

El diario Mirror publicó las declaraciones de Rooney, quien afirmó: "Está claro que hay fuera de juego. Martínez se vio afectado por el movimiento de Enzo, que estaba en posición de fuera de juego".

Tras el incidente, el comité de árbitros profesionales emitió un comunicado en el que se disculpó y reconoció que el gol debería haber sido anulado.

Rooney insistió: "Estoy realmente harto de la tecnología del videoarbitraje. Creo que es horrible. Despoja al partido de toda la emoción y la energía con las que se juega al fútbol".

Y añadió: "Que no veas eso y no te des cuenta de que Enzo estaba en posición de fuera de juego es algo que entiende y sabe cualquiera que haya jugado al fútbol a cualquier nivel. Equivocarse de esta manera es sumamente desconcertante".

El gol de Haaland no fue el único momento polémico en el estadio de Old Trafford, ya que la estrella del Manchester City, Phil Foden, también fue expulsado por una patada a Bruno Fernandes.

El entrenador Maresca reconoció, tras el partido, que Foden merecía la tarjeta roja, pero al mismo tiempo consideró que el centrocampista del Manchester United debería haber recibido el mismo castigo y abandonar el terreno de juego por su papel en la jugada.

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