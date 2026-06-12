Tras el empate de Canadá, Catar mantiene un récord histórico negativo en el Mundial

Los anfitriones mantuvieron su sólido historial en partidos inaugurales: Canadá empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina este viernes, en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El empate evitó una derrota que habría igualado el récord negativo de Catar.

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En 25 inauguraciones, los anfitriones suman 17 triunfos, 7 empates y solo 1 derrota.

La única derrota ocurrió en 2022, cuando Catar perdió 0-2 ante Ecuador.

Canadá, por su parte, sumó un hito al empatar con Bosnia y evitar la derrota por primera vez en su historia en la Copa del Mundo, tras seis caídas en sus seis partidos anteriores.

Jovo Lukić, de Bosnia y Herzegovina, abrió el marcador en el 21’, y Kyle Larín igualó para los locales en el 78’.

Ambos equipos comparten el Grupo B con Catar y Suiza.