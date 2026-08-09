La lista de clubes interesados en hacerse con los servicios de Héctor Fort, ya sea a préstamo o en un traspaso definitivo, continúa ampliándose casi a diario durante la última fase del mercado de fichajes.

Salvo sorpresa por parte del técnico alemán Hansi Flick, Héctor Fort es uno de los candidatos a abandonar el conjunto catalán en busca de minutos de juego.

Por ejemplo, Fort vivió la pasada temporada una experiencia de cesión con el Elche, donde, tras recuperarse de una grave lesión, logró ofrecer un buen tramo final de campaña.

El diario Sport informó de que el Everton no ha renunciado a su interés por incorporar a Héctor Fort, pero el interés sorprendente llegó de un nombre conocido en LaLiga: Álvaro Arbeloa, entrenador del Fulham.

Arbeloa continúa con una amplia reconstrucción de la plantilla del Fulham, con una clara apuesta por los jóvenes talentos de la Liga española.

Hace apenas unos días, el club inglés anunció la contratación de Gonzalo García y César Palacios, dúo del Real Madrid.

Y ahora, el exentrenador del Real Madrid tampoco quiere dejar pasar la oportunidad de fichar a uno de los talentos de la cantera del Barcelona.

Arbeloa pretende incorporar a un lateral derecho y ha pedido a la dirección del club que se informe sobre las condiciones económicas de la operación de Fort, con el fin de valorar la posibilidad de un traspaso del jugador a la Premier League.

En este contexto, Héctor Fort se encamina hacia una salida mediante un traspaso definitivo, por un importe cercano a los 10 millones de euros.