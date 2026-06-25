El mexicano Julián Quionnis, delantero del Al-Qadisiyah saudí, brilló en el Mundial 2026 al guiar a su selección a una victoria 3-0 sobre la República Checa en la madrugada del jueves, en la tercera jornada de grupos.

Quionnis marcó el segundo de México en el 61 al aprovechar un error defensivo checo y ampliar la ventaja.

Con este tanto, el delantero del Al-Qadisiyah suma dos goles en el torneo y se consolida como uno de los referentes de México en la fase de grupos.

Repite así una marca histórica que no se veía desde hace 16 años.

Además, participó en 18 acciones ofensivas que acabaron en disparo en la fase de grupos, seis de ellas ante los checos, según Opta.

Lee también... Bono desafía a los grandes del mundo: «No nos importa el próximo rival... nuestro objetivo es derrotar a todos»

Además, se convirtió en el primer mexicano con más de un gol en una misma Copa desde los dos que marcó Javier “Chicharito” Hernández en 2010.

Una nueva persecución a Ronaldo

Con su último tanto, Kenyonis igualó a Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal y del Al-Nassr, en la lista de máximos goleadores del Mundial 2026, abriendo un nuevo capítulo en su rivalidad.

La rivalidad cobra un matiz especial para los aficionados de la Liga Saudí, tras superar Keniounis a Ronaldo la temporada pasada en la lucha por la Bota de Oro de la Liga Roshen.

El ariete del Al-Qadisiyah acabó la pasada liga como máximo goleador con 33 tantos, por delante de los 32 del inglés Ivan Toney (Al-Ahli) y de los 28 de Ronaldo.

Con el torneo en curso, Kenionis puede mantener la presión sobre Ronaldo y confirmar su estatus como uno de los delanteros más brillantes de Arabia Saudí en los últimos años.