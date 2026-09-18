Tras el drama del traspaso con el FC Barcelona: Julián Álvarez toma al parecer una decisión picante

Según informa la emisora Onda Cero, Alvarez está pensando en separarse de su hasta ahora representante Fernando Hidalgo tras lo ocurrido y, en su lugar, fichar por la agencia del exjugador Javier Pastore, que entre otros también representa al fichaje estival del ManCity Enzo Fernandez.

La razón es, evidentemente, el desarrollo extremadamente insatisfactorio del pasado periodo de traspasos desde el punto de vista del delantero argentino. Alvarez quería incorporarse al FC Barcelona en ese, pero su club, el Atletico Madrid, no le dio luz verde.

"La posibilidad de que lo vendamos al Barca es de cero por ciento. En este caso no se trata de dinero, sino de dignidad. Se puso en marcha una campaña con mentiras y medias verdades. Y solo Atletico tiene que pagar el precio por ello", había declarado un dirigente del Atletico pocos días antes del cierre del mercado a Marca .

Entre las partes, el conflicto venía de antes. En primavera, Alvarez habría rechazado primero una ampliación anticipada de contrato con subida salarial incluida en los Rojiblancos. Según Marca , los dirigentes del Atletico le habrían prometido que podría marcharse en verano si un club presentaba antes del 20 de junio una oferta con un traspaso de 150 millones de euros. Pero supuestamente eso nunca ocurrió.

En su lugar, el Barca cortejó públicamente al actual subcampeón del mundo e intentó ejercer presión sobre el Atletico a través de su representante Hidalgo. Alvarez declaró durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que un traspaso era la mejor opción tanto para él como para Atletico.

Getty Images

¿Cuánto dinero exigía Atletico Madrid por Julian Alvarez?

Atletico, en cambio, reiteró en varias ocasiones que no dejaría salir a Alvarez al Barcelona y se remitió a la cláusula de rescisión fijada en el contrato del atacante, vigente hasta 2030: 500 millones de euros. El equipo del entrenador Hansi Flick, por su parte, habría ofrecido "solo" 100 millones de euros. El traspaso finalmente no se concretó, aunque al final incluso los dos gigantes de la Premier League Manchester City y el FC Arsenal se habían sumado a la puja. El Barca fichó en su lugar a Gabriel Jesus, procedente de los Gunners.

Alvarez acabó perdiéndose el inicio de la nueva temporada por una enfermedad; en los dos últimos partidos de LaLiga contra la Real Sociedad y Osasuna no estuvo por problemas musculares, después de haber sido abucheado por los aficionados del Atletico en su debut liguero.

Madrid había fichado a Alvarez en 2024 por 75 millones de euros. Desde entonces, marcó 49 goles en 109 partidos. Además, dio otros 18 más.