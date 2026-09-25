En declaraciones a Sky Italia, el excentrocampista desveló que los catalanes querían fichar a Lautaro Martínez, del Inter de Milán: «Es cierto que Lautaro, en un momento determinado, estaba entre los delanteros que evaluamos y que considerábamos aptos para jugar en el Barça; era uno de los jugadores que teníamos en el punto de mira».

Sin embargo, el Inter cerró la puerta, por lo que el conjunto azulgrana desistió de realizar una ofensiva concreta por su fichaje. «Es un icono, una leyenda del Inter, y aún hoy sigue siendo el capitán allí. Por respeto al jugador y al club, cuando el Inter nos comunicó que no estaba dispuesto a negociar, detuvimos nuestro intento y no seguimos hablando del tema», dijo Deco, que subrayó: «Nunca tuvimos el más mínimo contacto con Lautaro, tampoco con su agente. Sin embargo, también es cierto que es un jugador al que hemos admirado mucho y seguimos admirando hoy en día. Personalmente, soy un gran fan de Lautaro».

Finalmente, el Barça fichó poco antes del cierre del mercado de transferencias a Gabriel Jesus, del Arsenal FC, para reforzar la amplitud de la plantilla. Además de Robert Lewandowski, que se marchó gratis a la MLS (Chicago Fire), el vigente campeón perdió en Ferran Torres (por 48,5 millones de euros al Paris Saint-Germain) a otro atacante. Inicialmente, el hueco debía cubrirlo Álvarez. Pero el deseado fichaje del argentino resultó ser bastante más complicado de lo pensado.

Barça: ¿Por qué fracasó el fichaje de Julián Álvarez?

El Atlético echó por tierra el plan, rechazó la oferta del Barcelona y remitió de forma inequívoca a la cláusula de rescisión fijada en el contrato, de unos descomunales 500 millones de euros. La operación se vino abajo y Álvarez siguió en Madrid pese a su deseo de cambiar de club, expresado abiertamente, donde está lidiando con un fuerte viento en contra por parte de la afición.

Así, no llegó a Barcelona un recambio uno por uno para la delantera, aunque el ataque del entrenador Hansi Flick se ha mostrado goleador y muy peligroso en la temporada en curso.

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Sobre todo, la decisión de Flick de sacar a Raphinha de la banda izquierda y situarlo en el centro del ataque ha resultado hasta ahora una jugada genial. El brasileño suma 14 goles en ocho partidos oficiales, una cifra increíble, y además dio de manera directa otros tres tantos.

Su compañero Lamine Yamal aportó siete goles. Y también Karim Adeyemi está convenciendo. El internacional alemán, que falló una ocasión clarísima en el debut del seleccionador Jürgen Klopp ante Países Bajos (1-1), ya suma seis participaciones de gol (tres tantos y tres asistencias).