Escribe que Klopp prescindirá de los servicios del guardameta del TSG Hoffenheim en su convocatoria del jueves. Se dice que el sucesor de Julian Nagelsmann (39) quiere "romper por completo la vieja jerarquía".

En esa jerarquía, Baumann era el número uno hasta poco antes del desastroso Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Disputó los partidos de la clasificación para el Mundial tras la lesión de Marc-Andre ter Stegen (34) y convenció con su rendimiento. Aun así, Nagelsmann decidió dar marcha atrás antes de la fase final y recuperó del retiro de la selección alemana al portero del Bayern Manuel Neuer (40). Baumann, que disputó 13 partidos internacionales, viajó al Mundial como su primer suplente.

El fin de semana, el veterano confirmó al margen del partido de Bundesliga del TSG contra el VfB Stuttgart (2:1) que tuvo un intercambio con Klopp: "Sí, tuve contacto con él. Todo lo demás lo dirá él el jueves". Sin embargo, no quiso dar más detalles: "Eso tendrá que hacerlo él".

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Además, Bild informa de que ter Stegen es quien tiene más opciones de convertirse ahora en el nuevo portero titular de la selección. Este verano se marchó cedido del FC Barcelona al campeón récord de los Países Bajos, el Ajax de Ámsterdam, y allí está teniendo continuidad, aunque no siempre actúa sin errores.

El récord de internacionalidades Lothar Matthäus (65) también especula en su Sky-columna con que ter Stegen tiene buenas cartas para ocupar la portería. Da por hecho "que seguro estará. Si sigue manteniendo su rendimiento en Ámsterdam, es un candidato para ser el número uno en la portería de Alemania".

Por detrás de ter Stegen, según Bild, Jonas Urbig (23, FC Bayern) y Alexander Nübel (29, Besiktas Estambul) tendrían buenas opciones para los papeles de suplentes. También Finn Dahmen (28, FC Augsburg) podría hacerse con un puesto en la convocatoria de Klopp.



