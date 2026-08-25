Según informa kicker, tras perderse el arranque oficial con la Franz-Beckenbauer-Supercup ante el BVB (2-1), Musiala también se perderá el inicio de la Bundesliga el próximo viernes por la noche. Según esa información, el jugador de 23 años no estará en la convocatoria ante el VfB Stuttgart. Bild, por su parte, informa de que un regreso al menos en la 2ª jornada ante el FC Schalke 04 sería imaginable.





Musiala se había desplomado brevemente en dos amistosos consecutivos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim y después hizo público que padecía las llamadas ausencias.

«La epilepsia de ausencias se origina en el llamado tálamo, el diencéfalo, que controla la conciencia. Quien tiene aquí una disfunción, a veces deja de ser capaz de comunicarse de la nada», explicó a SPOX la neuróloga Dra. Regina Becker, del Neurozentrum München Schwabing, sobre la enfermedad de Musiala: «El cerebro entra en un estado excepcional, las neuronas se disparan de forma incontrolada y la comunicación entre el tálamo y la llamada corteza cerebral, donde percibimos las cosas de manera consciente, queda interrumpida. El paciente deja de percibir su propio entorno, se queda mirando fijamente al frente o incluso se cae, como en el caso de Musiala. Para los observadores, el paciente a menudo parece congelado».

El Bayern ya sabía de la enfermedad de Jamal Musiala

Musiala lleva ya bastante tiempo sufriendo esta disfunción neuronal. Así lo confirmó el director deportivo Max Eberl y subrayó que el club y también los compañeros de equipo de Musiala siempre lo supieron. Los inquietantes sucesos en los amistosos fueron el resultado de un cambio en la medicación. Para que esta adaptación pueda llevarse a cabo ahora sin más incidentes, Musiala fue apartado provisionalmente de los entrenamientos con el equipo y de la competición antes de la Supercopa contra el BVB.

«Se trata solo de que haga la adaptación sin presión, sin que nosotros hagamos nada adicional. Solo por eso», dijo, por ejemplo, el entrenador Vincent Kompany el pasado viernes. Además, anunció: «Sabemos cómo tenemos que manejar esto. Esta semana entrenará de forma individual».

Al mismo tiempo, Eberl trató de tranquilizar ante la pregunta de si Musiala estaría ahora más tiempo de baja. «El riesgo está minimizado. No existe ningún riesgo en el mundo que pueda excluirse», dijo Erberl. Al mismo tiempo, subrayó que Musiala está «en un buen camino» y que el club ya tiene mucha experiencia en el acompañamiento de esta cuestión.

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Kompany le atribuye a Jamal Musiala un «enorme progreso»

Para Musiala, este nuevo revés de salud llega en mal momento. La pasada temporada, la superestrella estuvo muy lejos de su máximo nivel en el Mundial de Clubes debido a las secuelas de su grave lesión de peroné y tobillo, y tampoco pudo mostrar todo su potencial sobre el césped en el Mundial con la camiseta de la DFB. Ahora todo debía ir mejor con el inicio de la nueva temporada. Pero, por el momento, el jugador excepcional probablemente tendrá que seguir esperando.

Eso sí, Kompany dejó entrever que, tras su próximo regreso, cabe esperar a un Musiala en plena forma, que ha recuperado su «magia». «Sé que ha dado un enorme paso adelante este verano. Mirad los minutos que ha jugado. Ha hecho cosas que no estaban al mismo nivel que nuestros mejores jugadores, sino un escalón por encima. Así no habíamos visto a Jamal desde su lesión contra el Paris», se deshizo en elogios el belga.

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