El club Al-Ittihad protegió a una nueva de sus jóvenes promesas de las tentaciones de su rival tradicional, el Al-Hilal, después del descubrimiento de su exentrenador francés Laurent Blanc.

El Al-Ittihad publicó un tuit, a través de su cuenta oficial en la red social "X", mediante el cual anunció la renovación del contrato de su joven extremo Suhaib Hosawi por 3 temporadas, para permanecer con el equipo hasta 2029.

Esto llega tras los destacados niveles que mostró el jugador de 19 años con el equipo Sub-21 del Al-Ittihad durante la temporada pasada de la Liga Joy de Élite.

Informes periodísticos habían revelado el deseo del Al-Hilal de fichar a Hosawi, con el fin de reforzar su equipo Sub-21 durante la próxima temporada de la Liga Joy.

Con la renovación del contrato de Hosawi, el Al-Ittihad ha protegido a un segundo talento en un plazo de 48 horas, después de haber anunciado ya, ayer jueves, la renovación del contrato de su jugador Mohamed Fallatah, también por 3 años más.

Fallatah fue promovido al primer equipo hace aproximadamente dos años, concretamente en 2024, bajo la dirección del entrenador francés Laurent Blanc, cuando tenía tan solo 17 años, ya que este expresó su admiración por su talento.

El Al-Ittihad se prepara para el inicio de la nueva temporada, concretamente el día 11 de agosto en curso, cuando se enfrentará al Al-Jazira de los Emiratos, en la ronda preliminar del torneo de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El "Decano" comienza su andadura en la Liga saudí el sábado 15 de agosto en curso, cuando reciba al Al-Kholood, en el estadio Al-Inmaa, en la primera jornada.