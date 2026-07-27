Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, negocia con un nuevo nombre para asumir la dirección deportiva de la Azzurra.

La búsqueda de un nuevo entrenador para la selección italiana continúa tras el rechazo de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola a esta misión, mientras que la candidatura de Andrea Pirlo se derrumbó por la polémica que surgió en torno a su cargo como embajador de una marca comercial vinculada a un sitio de apuestas ruso.

En el último periodo se plantearon otros nombres para asumir la responsabilidad, entre ellos Antonio Conte, Roberto Mancini, Raffaele Palladino y Stefano Pioli, hasta llegar al exentrenador de la Fiorentina, Paolo Vanoli.

El diario "La Gazzetta dello Sport" apuntó a que la brújula se dirige hacia Thiago Motta, y aseguró que las negociaciones están en marcha actualmente entre Maldini y el entrenador ítalo-brasileño.

Predomina la creencia de que Motta combinará el deseo de Maldini y Leonardo de traer un enfoque nuevo y diferente al fútbol, además de satisfacer las exigencias de Malagò, presidente de la Federación Italiana, de fichar a una figura con mayor experiencia que Pirlo.

Thiago Motta cumplirá 44 años el próximo mes y anteriormente representó a la selección de Italia a nivel internacional. Llegó a la Serie A por la puerta del Génova en 2008 y luego se trasladó al Inter de Milán, antes de incorporarse al Paris Saint-Germain en enero de 2012.

La trayectoria de Motta como entrenador estuvo marcada por resultados dispares. Dirigió etapas en el Génova y el Spezia, antes de dejar su huella clara durante dos años en el Bolonia, donde condujo con éxito al equipo hasta la clasificación para la Liga de Campeones de Europa.

Thiago Motta abandonó su cargo en el verano de 2024 para asumir una nueva misión con la Juventus, pero fue destituido en marzo de 2025 tras lograr 18 victorias, 16 empates y encajar ocho derrotas.